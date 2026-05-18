DJ Unicredit sichert sich Zugriff auf weitere Commerzbank-Anteile

DOW JONES--Die Unicredit hat sich über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere Commerzbank-Anteile gesichert. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, sind der italienischen Bank Stand Montag direkt und indirekt 38,87 Prozent der Stimmrechte zuzurechnen, nach zuvor 32,64 Prozent. Die direkte Beteiligung liegt dabei unverändert bei 26,77 Prozent. Über Finanzinstrumente sind der Bank nun 12,10 statt 5,87 Prozent zuzurechnen.

Die Unicredit hat am 5. Mai ein Übernahmeangebot vorgelegt. Dies sieht vor, dass Commerzbank-Aktionäre pro angedientem Anteilsschein 0,485 Unicredit-Aktien bekommen sollen. Bei Veröffentlichung der Offerte vor knapp zwei Wochen entsprach dies einem Abschlag von 8,7 Prozent auf den Commerzbank-Schlusskurs vom Vortag.

Die Commerzbank weist die Avancen der italienischen Bank zurück. Am Mittwoch findet die Hauptversammlung der Frankfurter Bank in Wiesbaden statt.

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May 18, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)

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