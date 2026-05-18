© Foto: John Peterson - FR171116 APGreg Abel hat in seinem ersten Quartal als Berkshire-Chef das Portfolio kräftig umgebaut: Einstieg bei Delta Air Lines, massiver Ausbau bei Alphabet und Abverkauf von mehr als einem Dutzend kleinerer Positionen.Greg Abel hat in seinem ersten Quartal als Berkshire-Chef das Aktienportfolio des Konzerns deutlich umgebaut. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten 13F-Filing hervorgeht, kaufte der neue CEO eine milliardenschwere Position bei Delta Air Lines, baute die Alphabet-Beteiligung massiv aus und trennte sich von mehr als einem Dutzend kleinerer Positionen. Die Delta-Beteiligung war zum Ende des ersten Quartals rund 2,6 Milliarden US-Dollar wert. Berkshire war bereits vor der Pandemie mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE