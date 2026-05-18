Heute prasseln Hauptversammlungen, Konjunkturdaten und ein Tech-Highlight aus den USA gleichzeitig auf die Märkte ein - Anleger sollten wach sein.HV-Auftakt in Deutschland - Home Depot, Japan-BIP und Google I/OTermin des Tages: Home Depot Q1 + Google I/O-Start Die erste große Welle der deutschen HV-Saison rollt an - gleich sieben Gesellschaften laden ihre Aktionäre. International zieht Home Depot die Blicke auf sich: Der US-Baumarktriese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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