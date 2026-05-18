ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid auf "Sell" mit einem Kursziel von 1160 Pence belassen. Die neue Vorstandsvorsitzende des Netzbetreibers, Zoë Yujnovich, habe sich nun zu den strategischen Rahmenbedingungen und ihrer Geschäftsvision geäußert und den Nutzen von KI betont, neue finanzielle Ziele seien aber nicht kommuniziert worden, schrieb Mark Freshney am Freitag. Er hält die Aktie für teuer./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
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