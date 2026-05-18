Nvidia steht vor Zahlen, die den KI-Boom neu befeuern könnten. Analysten erwarten Rekorde, Anleger hoffen auf den nächsten Kursschub. Die Messlatte liegt extrem hoch. Nvidia steht vor einem wichtigen Börsentest. Am Mittwoch, dem 20. Mai, legt der Chipkonzern seine Quartalszahlen vor. Die Aktie nimmt schon mal Fahrt auf zum Beginn der Woche. Die Erwartungen sind hoch. KeyBanc-Analyst John Vinh hob sein Kursziel von 275 auf 300 US-Dollar an. Er rechnet mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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