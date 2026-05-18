AXA XL schafft eine neue Geschäftseinheit zur Skalierung von Präventionsservices. Leiten wird diese Libby Benet, derzeit Global Chief Underwriting Officer des Unternehmens. Die Unit ist die fünfte Business Unit von AXA XL. AXA XL hat eine neue, speziell auf Prävention ausgerichtete Business Unit gegründet. Die neue Einheit steht unter der Leitung von Libby Benet, derzeit Global Chief Underwriting Officer des Unternehmens. Ziel ist, die Entwicklung und Reichweite der Risk-Consulting-Kompetenzen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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