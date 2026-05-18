Nach den Kursverlusten zu Wochenschluss zeichnen sich an den US-Börsen am Montag leichte Abgaben ab. Steigende Ölpreise und damit einhergehende Inflationsängste drückten auf die Stimmung. Daneben schwelte die Sorge vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg. In den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat sich der Ton wieder verschärft. Und auch eine Wiedereröffnung der für die Weltwirtschaft so wichtigen Straße für Hormus ist weiter nicht in Sicht. Vor dem Börsenstart signalisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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