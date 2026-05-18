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Markus Weingran
18.05.2026 15:27 Uhr
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Die Gurus-Trades in Q1: Arm: FTC ermittelt - Samsung: Streik abgewendet? - Mercedes: Panzer für KNDS?

Letzter Ausweg Rüstung? Mercedes prüft gerade, ob es die deutsche und europäische Rüstungsindustrie unterstützen kann. Aktuell befindet sich der DAX-Konzern in Gesprächen mit KNDS. Hilft das der Aktie auf die Sprünge? Guru-Tades: Die unbekannten Käufe abseits der KI-Riesen Die 13F-Formulare sind veröffentlicht. Wir schauen heute Greg Abel, Bill Ackman, Stanley Druckenmiller und David Tepper auf die Finger. Wir werfen aber in erster Linie einen Blick auf die Trades mit eher unbekannten Aktien. Welche Perlen haben die Star-Investoren für ihr Depot ausgegraben? Wir haben fünf an der Zahl gefunden. Darunter eine sehr aussichtsreiche Biotech-Aktie. Neue KI-Perle aus Scheden? Dieser Spezialist …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

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