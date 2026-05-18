Die Gurus-Trades in Q1: Arm: FTC ermittelt - Samsung: Streik abgewendet? - Mercedes: Panzer für KNDS?

Letzter Ausweg Rüstung? Mercedes prüft gerade, ob es die deutsche und europäische Rüstungsindustrie unterstützen kann. Aktuell befindet sich der DAX-Konzern in Gesprächen mit KNDS. Hilft das der Aktie auf die Sprünge? Guru-Tades: Die unbekannten Käufe abseits der KI-Riesen Die 13F-Formulare sind veröffentlicht. Wir schauen heute Greg Abel, Bill Ackman, Stanley Druckenmiller und David Tepper auf die Finger. Wir werfen aber in erster Linie einen Blick auf die Trades mit eher unbekannten Aktien. Welche Perlen haben die Star-Investoren für ihr Depot ausgegraben? Wir haben fünf an der Zahl gefunden. Darunter eine sehr aussichtsreiche Biotech-Aktie. Neue KI-Perle aus Scheden? Dieser Spezialist …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran