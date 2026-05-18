Die SAP-Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen wieder etwas aus den vorherigen Tiefs erholen und notiert aktuell bei rund 145 €. Vor allem positive Signale rund um die Sapphire-Konferenz sorgen derzeit wieder für etwas mehr Optimismus bei Anlegern. KI-Strategie sorgt wieder für Fantasie Nach der längeren Schwächephase versucht SAP aktuell wieder Momentum aufzubauen. Besonders die diesjährige Sapphire-Konferenz rückte zuletzt stärker in den Fokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de