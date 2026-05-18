Die Papiere von Infineon setzen ihren steilen Aufwärtskurs fort und gehören zu den Top-Performern im Technologie-Sektor. Angetrieben von einer spektakulären Analysten-Studie klettert die Aktie im späten Handel bei Lang & Schwarz um 4,13 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 66,28 Euro. Damit rückt das bisherige Jahreshoch immer näher. Auslöser für den jüngsten Optimismus ist ein massives Upgrade der US-Großbank Citigroup, das die Fantasie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de