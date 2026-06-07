Zu den stärksten Dax-Titeln in den letzten Wochen gehörte Infineon. Auf die Rallye im Halbleitersektor war Verlass - KI-getrieben und unbändig. Doch in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche geriet plötzlich Sand ins Getriebe. Die KI-Rallye bekam mächtige Risse. Mit Broadcom veröffentlichte in den letzten Handelstagen noch ein wichtiger Vertreter des Sektors mit KI-Bezug die Zahlen. Die Aktie hatte im Anschluss einen schweren Stand und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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