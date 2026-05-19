Der stabile Goldpreis und die derzeitige Beruhigung beim Krieg am Golf helfen vielen Rohstoffaktien. Doch wenn Anleger nicht zu sehr vom Goldpreis abhängig sein wollen, gilt es, in Unternehmen zu investieren, die sich in einer Wachstumsphase befinden. Genau dies ist der Fall bei Lahontan Gold. Die Kanadier entwickeln mit Santa Fe eine historische Goldmine im berühmten Walker-Lane-Trend in Nevada. Das Ziel ist es, eine Produktion von bis zu 80.000 Unzen Gold pro Jahr aufzubauen. Nach dem ersten steilen Anstieg der Aktie ist nun auch charttechnisch eine interessante Situation entstanden. Die Trader scheinen raus zu sein! Es ist Platz für echt Investoren, die mittel- bis langfristig einsteigen wollen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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