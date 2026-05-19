Toronto, Ontario - 19. Mai 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) ("Neural" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, freut sich gemeinsam mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. ("CWE"), das unter der Marke Hanf.com tätig ist und zu den führenden CBD-Einzelhändlern in Deutschland zählt, die Eröffnung einer neuen Hanf.com-Filiale in Mühldorf am Inn, Deutschland, sowie laufende Modernisierungsmaßnahmen an ausgewählten bestehenden Hanf.com-Standorten bekanntzugeben.

Die neue Filiale in Mühldorf am Inn befindet sich am Stadtplatz 76, 84453 Mühldorf am Inn, Deutschland, im historischen Stadtzentrum. Der Standort erweitert die Einzelhandelspräsenz von Hanf.com in einen weiteren kleineren regionalen Markt und soll die breitere Strategie des Unternehmens unterstützen, ein diszipliniertes Einzelhandelswachstum in Deutschland voranzutreiben.

Eröffnung Mühldorf am Inn Store Front - April 2026

Ronnie Jaegermann, Chief Executive Officer von CWE European Holdings Inc., erklärte: "In den vergangenen sechs Monaten hat Hanf.com weiterhin gezeigt, dass unsere Einzelhandelsplattform nicht stillsteht. Obwohl Mühldorf eine kleinere Stadt ist, wurde die Filiale von der lokalen Gemeinschaft herzlich aufgenommen. Die Entwicklung dieser Eröffnung bestärkt uns in unserer Einschätzung, dass kleinere Städte attraktive Chancen bieten können, da die Kundenbekanntheit dort schneller aufgebaut und eine lokale Marktdurchdringung möglicherweise effizienter erreicht werden kann als in größeren urbanen Zentren."

Zusätzlich zu neuen Filialeröffnungen hat Hanf.com Modernisierungsarbeiten an vier bestehenden Standorten abgeschlossen: Straubing, Bayern; Regensburg, Bayern; Herford, Nordrhein-Westfalen; und Freising, Bayern. Diese Verbesserungen wurden durchgeführt, um die Präsentation der Filialen zu verbessern, das Kundenerlebnis zu stärken und einen einheitlicheren Hanf.com-Markenstandard im gesamten Einzelhandelsnetzwerk zu unterstützen. Ausgewählte Fotos der modernisierten Filialen sind nachstehend enthalten.

Eröffnung nach Umzug Regensburg Store Front - März 2026

Eröffnung nach Komplettumbau Herford Interior / Product Display - Februar 2026

Neural ist der Ansicht, dass die fortgesetzte Umsetzung der Einzelhandelsstrategie von Hanf.com die strategische Begründung für Neurals Investition in CWE unterstützt und weitere Belege für die Fähigkeit von Hanf.com liefert, seine Einzelhandelspräsenz in Deutschland diszipliniert auszubauen.

Über Neural Therapeutics Inc. und CWE European Holdings Inc.

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Arzneimittel für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Die innovative Arzneimittelentwicklungsstrategie des Unternehmens beinhaltet die Verwendung subhalluzinogener Dosen von Meskalinextrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit aufrechtzuerhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine Strategic Investment and Option Agreement mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD- und Hanf-Einzelhändler in Deutschland, der unter der Marke Hanf.com tätig ist. Gemäß dieser Vereinbarung kann Neural im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion bis zu 100 % von CWE erwerben. Die Transaktion soll Neurals kommerzielle Präsenz in Europa erweitern und gleichzeitig den Kernfokus des Unternehmens auf Wirkstoffforschung und Innovation im Bereich psychischer Gesundheit bewahren.

Am 12. August 2025 schlossen Neural und CWE die erste Phase der Transaktion ab, in deren Rahmen Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb. Neural und CWE arbeiten weiterhin gemeinsam an den nachfolgenden Phasen der Transaktion, und Neural wird über wesentliche Entwicklungen informieren, sobald diese eintreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mailto:mlakmaaker@gmail.com

T: +1.647.289.6640

VORSICHTSHINWEIS

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Einzelhandelsexpansionsstrategie von Hanf.com, zu den erwarteten Vorteilen der neuen Filiale in Mühldorf am Inn, zur möglichen Entwicklung von Einzelhandelsstandorten in kleineren Städten, zur Fähigkeit von Hanf.com, Kundenbekanntheit aufzubauen und lokale Marktdurchdringung zu erreichen, zu den Vorteilen von Modernisierungsmaßnahmen an bestehenden Filialstandorten, zur fortgesetzten Umsetzung der Einzelhandelsstrategie von Hanf.com, zur Skalierbarkeit der deutschen Einzelhandelspräsenz von Hanf.com, zu Neurals strategischer Investition in CWE sowie zu den erwarteten strategischen Vorteilen der Beziehung zwischen Neural und CWE.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der fortgesetzten Kundennachfrage nach Hanf.com-Produkten, des erfolgreichen Betriebs neuer und modernisierter Einzelhandelsstandorte, der Fähigkeit von Hanf.com, seine Einzelhandelsexpansionsstrategie umzusetzen, der fortgesetzten Verfügbarkeit geeigneter Einzelhandelsstandorte zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen, der fortgesetzten Geschäftstätigkeit von CWE sowie des regulatorischen Umfelds für CBD- und Hanfprodukte in Deutschland. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit Einzelhandelsbetrieb, Kundennachfrage, Wettbewerb, Miet- und Standortfragen, Modernisierungs- und Betriebskosten, Lieferkettenunterbrechungen, Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, dem deutschen regulatorischen Umfeld für CBD und Hanf, Finanzierungs- und Marktbedingungen, allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Risiken sowie Risiken im Zusammenhang mit Neurals Investition in CWE.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen beizumessen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Mitteilung abgegeben, und Neural übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider, wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist, übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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