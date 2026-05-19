Die Rocket-Lab-Aktie hat gestern ein neues Allzeithoch markiert und setzt ihre außergewöhnliche Rallye damit eindrucksvoll fort. Innerhalb von nur zwei Jahren legte der Kurs inzwischen um knapp +4000% zu und zählt damit zu den stärksten Aktien am Markt. Vor allem die anhaltende Euphorie rund um den Raumfahrtsektor sorgt weiterhin für enormes Momentum im Kursverlauf. Trotz der bereits extremen Kursentwicklung zeigt das Chartbild bislang kaum Schwächesignale. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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