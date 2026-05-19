Kurz vor dem absehbaren SpaceX-Börsengang im Juni sind Space-Hot-Stocks gefragt wie nie. Die Altempfehlung OHB liegt über 1.000 Prozent im Plus. Der Peer-Group-Vergleich zeigt, dass für Raumfahrtunternehmen enorme Summen gezahlt werden.Wer lag noch nicht in einer lauen Sommernacht am Lagerfeuer, hat in den klaren Sternenhimmel geblickt - und sich gefragt: Sind wir allein? Oder ist irgendwo da draußen eine zweite Erde? Die Europäische Weltraumorganisation ESA schaut genau hin! Sie startet 2027 das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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