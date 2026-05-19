Der DAX kann den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,2 Prozent auf 24.270 Punkte. Tags zuvor war der DAX unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht. Im Tagesverlauf hatte sich dann aber plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit gemacht. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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