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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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ADVANCED MICRO DEVICES INC463,95+4,05 %
ALPHABET INC CL A321,00+1,44 %
AMAZON.COM INC211,65+2,39 %
APPLE INC259,70+0,87 %
INTEL CORPORATION116,90+10,95 %
KROGER CO49,680-7,61 %
MARVELL TECHNOLOGY INC284,10+12,58 %
MICRON TECHNOLOGY INC997,80+9,99 %
MICROSOFT CORPORATION329,40-0,06 %
NVIDIA CORPORATION183,42+3,03 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP156,96-5,59 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC209,60+5,59 %
TESLA INC343,70-0,22 %
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