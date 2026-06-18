© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDie EU verschärft den Druck auf Amazon Web Services und Microsoft Azure. Beide Cloud-Anbieter könnten schon bald strengen Wettbewerbsauflagen unterliegen.Amazon Web Services (ASW) und Microsoft Azure steuern auf einen möglichen Konflikt mit den strengen Digitalregeln der Europäischen Union zu. Nach einer ersten Marktuntersuchung kommt die EU-Kommission laut mit dem Vorgang vertrauten Personen, mit denen Bloomberg sprach, zu dem vorläufigen Schluss, dass beide Cloud-Dienste die Voraussetzungen erfüllen könnten, um unter den Digital Markets Act zu fallen. Die Brüsseler Behörde will ihre ersten Ergebnisse demnach bereits in der kommenden Woche vorstellen. Eine endgültige Entscheidung wird nach …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5801351017,US5949181045,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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