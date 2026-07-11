© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAINach der starken Börsenrallye rät die UBS zu defensiven Aktien mit stabilen Geschäften. Warum gerade diese Titel jetzt interessant sein könnten.Nach einem starken ersten Halbjahr an den US-Börsen empfiehlt die UBS Anlegern, ihr Depot mit schwankungsarmen Aktien zu stabilisieren. Zwar legte der S&P 500 in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 um 9,6 Prozent zu und gewann allein im zweiten Quartal fast 15 Prozent. Dennoch mussten Investoren laut der Bank mehrere turbulente Marktphasen verkraften. Dazu zählten der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar sowie die jüngste Umschichtung vieler Anleger aus Technologiewerten. KI-Hype drückt defensive Werte Nach Einschätzung der UBS gerieten …
Enthaltene Werte: US5324571083,US5398301094,US5801351017,US8636671013,US9884981013Den vollständigen Artikel lesen
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