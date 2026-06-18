Die Aktie von Take-Two Interactive legt am heutigen Donnerstag über sechs Prozent zu. Auslöser ist die Ankündigung von Rockstar Games, dass die Vorbestellungen für "Grand Theft Auto VI" am 25. Juni starten werden - zur Freude der AKTIONÄR-Leser, denn DER AKTIONÄR hat die Aktie erst vor wenigen Tagen zum Kauf empfohlen.Das Wichtigste kurz und knapp• Take-Two legt nach der Ankündigung des Vorverkaufsstarts für "GTA VI" am 25. Juni rund sechs Prozent zu.• DER AKTIONÄR hat die Aktie erst vor wenigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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