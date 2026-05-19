DJ Auch USA prüft Zulassung von Bayer-Mittel Asundexian beschleunigt

DOW JONES--Nach China hat Bayer auch in den USA für sein neuartiges Medikament Asundexian zur Prävention von Schlaganfällen den Status Priority Review bekommen. Dieser Status verkürzt das Zulassungsverfahren auf rund 6 Monate. Den Status können Arzneimittel bekommen, durch die Behandlung, Prävention oder Diagnose von schweren Erkrankungen sich hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich verbessern.

Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.

Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

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May 19, 2026 02:52 ET (06:52 GMT)

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