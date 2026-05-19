Darmstadt (ots) -Darmstädter Wertpapierinstitut stärkt Haftungsdach und VermögensverwaltungDas Wertpapierinstitut INNO INVEST erweitert sein bestehendes Depotbankennetzwerk und kooperiert ab sofort zusätzlich auch mit der UBS (Schweiz). Neben der bereits etablierten Zusammenarbeit mit der UBS (Deutschland) in Frankfurt baut das Unternehmen damit gezielt seine internationale Infrastruktur aus und schafft neue Möglichkeiten für professionelle vertraglich gebundene Vermittler sowie hochvermögende Privatkunden. Damit verbindet das Unternehmen gezielt die Effizienz und Skalierbarkeit seiner deutschen Wealthtech-Plattform mit der Stabilität und internationalen Ausrichtung des Schweizer Finanzplatzes. "Die Integration der UBS (Schweiz) ist ein strategisch wichtiger Schritt in den weltweit führenden Finanzstandort. Unsere Kunden profitieren von einer durchgängigen Betreuung - unabhängig davon, wo ihr Vermögen liegt", erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer der INNO INVEST.Hauseigene Vermögensverwaltung auf Family Office-NiveauAls unabhängiger Vermögensverwalter begleitet die INNO INVEST (https://inno-invest.de/) vermögende Privatpersonen, Familienvermögen und Unternehmer. High-Net-Worth Individuals (HNWIs) profitieren zudem von maßgeschneiderten Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Private Equity, der Zugang zu exklusiven und hochwertigen Investmentmöglichkeiten eröffnet. Mit der Erweiterung um die UBS (Schweiz) ergänzt INNO INVEST seine bestehende Depotbankstruktur um eine international ausgerichtete Verwahrlösung. Für Kunden bedeutet dies eine zusätzliche Option zur Diversifikation über verschiedene Jurisdiktionen hinweg. Gleichzeitig wird es künftig möglich, bereits in der Schweiz liegendes Vermögen direkt über die INNO INVEST in Deutschland zu verwalten und in die bestehende Vermögensverwaltung zu integrieren.Haftungsdach für HNWIsAls eines der modernsten Haftungsdächer bietet die INNO INVEST die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements auf der hauseigenen Wealthtech-Plattform für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Wertpapierberater ab. Unabhängig ob klassisch oder als Whitelabel-Lösung, mit der renommierten Depotbank UBS (Schweiz), die zusätzlich zur UBS (Deutschland) angebunden wurde, wertet das Haftungsdach die bereits bestehenden Anbindungsmöglichkeiten an Depotbanken, darunter bspw. auch DAB BNP Paribas, V-Bank oder Interactive Brokers erneut deutlich auf. Geschäftsführer Marcel Moog: "Jetzt etablieren wir uns als Premium-Haftungsdach (https://inno-haftungsdach.de/) und heben uns deutlich von Maklerpool-Strukturen ab."Über die INNO INVESTAls einer der modernsten Haftungsdach-Vermögensverwalter bietet INNO INVEST neben der klassischen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements über die hauseigene Wealthtech-Plattform an und bietet so auch externen Vermögensverwaltern, Multi Family Offices und Wertpapierberatern den Haftungsdach-Full-Service an. Dabei setzt INNO INVEST bei Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie und Künstliche Intelligenz (KI). Service, vom Onboarding bis zum Reporting, wird voll digital oder hybrid abgebildet, skaliert und Dritten als White Label-Lösung zur Verfügung gestellt. Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS (Schweiz), UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC. kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern.Pressekontakt:Sarah Grimm | ÖffentlichkeitsarbeitMail: s.grimm@inno-invest.deTelefon: +49 (6151) 493 716 0Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadtinno-invest.de | inno-haftungsdach.deOriginal-Content von: Innovative Investment Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103223/100940104