Zürich - Die Ökonomen der UBS haben ihre BIP- und Inflationsprognose für die Schweiz im laufenden und im kommenden Jahr angepasst. Die aktuellen Daten präsentierten sie am Dienstag im Zusammenhang mit einer Unternehmensbefragung zum Thema «Künstliche Intelligenz». Als Hauptgrund für die Anpassungen nennt UBS-Ökonom Alessandro Bee den Krieg zwischen den USA und dem Iran seit Ende Februar. «Der Konflikt hat dazu geführt, dass der Ölpreis von seinerzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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