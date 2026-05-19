© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabNach dem heftigen Rücksetzer zieht die Rheinmetall-Aktie wieder an. Rückenwind liefern ein geplanter Milliardenauftrag der Bundeswehr und eine neue Kaufempfehlung der Citigroup.Die Bundeswehr plant einen milliardenschweren Großauftrag für den Rüstungskonzern Rheinmetall. Laut einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestags sollen insgesamt 2.030 Lastkraftwagen für etwas mehr als eine Milliarde Euro bestellt werden. Die Fahrzeuge sollen von der Rheinmetall-Tochter Rheinmetall MAN Military Vehicles geliefert werden. Die Auslieferung soll bereits bis November 2026 abgeschlossen sein. Mit den neuen Fahrzeugen will die Bundeswehr ihre Transportkapazitäten …Den vollständigen Artikel lesen
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