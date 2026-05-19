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GFT beschleunigt die Transformation von Legacy-Systemen für skalierbare KI-Anwendungen



19.05.2026 / 10:28 CET/CEST

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GFT beschleunigt die Transformation von Legacy-Systemen für skalierbare KI-Anwendungen Ein KI-gestützter Ansatz verbindet Architektur-Expertise und Automatisierung, um gewachsene IT-Landschaften in skalierbare, KI-fähige Plattformen zu überführen Stuttgart, 19. Mai 2026 - Während Unternehmen ihre Investitionen in künstliche Intelligenz massiv ausbauen, entwickelt sich veraltete IT zunehmend zum entscheidenden Engpass für Skalierung. Jahrzehntealte Systeme bremsen Innovationen, erhöhen operative Risiken und verhindern, dass KI-Initiativen ihr volles Potenzial entfalten. KI allein kann diese Herausforderung nicht lösen. Um die wachsende Lücke zwischen KI-Strategie und operativer Realität zu schließen, hat GFT mit dem AI Modernization Offering einen neuen, KI-gestützten Ansatz zur Modernisierung komplexer Legacy-Landschaften entwickelt. Branchenübergreifend stehen Unternehmen unter wachsendem Druck: End-of-Life-Technologien wie COBOL, VB6 oder veraltete Java-Stacks, schrumpfende Talentpools, steigende Betriebskosten und zunehmende regulatorische Anforderungen verschärfen die Situation. Gleichzeitig verhindern fragmentierte Datenarchitekturen, dass KI und Advanced Analytics echten Geschäftswert liefern. Modernisierung ist damit keine Option mehr - sie ist eine geschäftskritische Voraussetzung für Wachstum, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit.

KI-Modernisierung als strategische Transformation Moderne agentenbasierte KI-Modelle können Legacy-Code analysieren, Abhängigkeiten aufdecken und Transparenz schaffen. Doch echte Modernisierung erfordert weit mehr als Sichtbarkeit: Sie verlangt ein grundlegendes Umdenken in der Architektur, reduzierte Komplexität und die Fähigkeit, Systeme schnell an Markt- und regulatorische Anforderungen anzupassen. Der AI-Modernization-Ansatz von GFT adressiert genau diese Herausforderung. Er verbindet KI-gestütztes Systemverständnis mit tiefgehender Engineering-Expertise, um komplette Legacy-Landschaften zu modernisieren - von Kernplattformen und Anwendungen bis hin zu Integrations- und Datenebenen. Das umfasst unter anderem: End-to-End-Modernisierung über Core-, Mid-Tier-, Desktop-, Integrations- und Daten-Layer hinweg

Schnelle Analyse von Abhängigkeiten, Identifikation von Modernisierungspfaden sowie Bewertung von Kosten, Risiken und ROI

Architekturgetriebene Transformation mit API-first-, eventgetriebenen und Cloud-nativen Zielarchitekturen

KI-gestütztes Systemverständnis kombiniert mit menschlicher Architekturkompetenz, Validierung und Migration

Bewährte Accelerators und Assets aus Modernisierungsprogrammen in Europa und Amerika

Messbare Ergebnisse wie Kostensenkung, Leistungssteigerung und regulatorische Konformität Angetrieben durch Wynxx , GFTs Multi-Agenten-KI-Plattform, geht der Ansatz weit über reine Code-Konvertierung hinaus. Er ermöglicht großflächige Systemanalysen, die automatisierte Extraktion von Geschäftslogik sowie eine gesteuerte Transformation inklusive integrierter Tests und Dokumentation. So lassen sich Modernisierungsprogramme deutlich beschleunigen - ohne Abstriche bei Kontrolle, Stabilität oder funktionaler Integrität. "Technische Altlasten in großen Organisationen gehören zu den größten Hindernissen für Effizienz, Time-to-Market, regulatorische Compliance und insbesondere für die Nutzung von KI", sagt Marco Santos, Global CEO von GFT. "KI eröffnet neue Wege, um die Modernisierung von Legacy-Systemen zu beschleunigen - und ermöglicht es Unternehmen, Intelligenz direkt in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren."

Messbarer Mehrwert für Kunden Durch die Kombination von KI, menschlicher Expertise und erprobter Methodik stellt GFT sicher, dass Modernisierung nicht auf eine reine Code-Übersetzung reduziert wird. Stattdessen entsteht eine kontrollierte, architekturgetriebene Transformation, die geschäftskritisches Wissen bewahrt und gleichzeitig technische Schulden abbaut. Auf Basis industrialisierter Delivery-Modelle und jahrzehntelanger Erfahrung in regulierten Umfeldern erzielt GFT messbare Ergebnisse, darunter: 25-60 % geringere Betriebskosten

25-30 % schnellere Time-to-Market

KI-fähige Kernsysteme und Datenplattformen

Integrierte regulatorische Resilienz und Nachvollziehbarkeit Für Unternehmen bedeutet das schnellere Innovationszyklen, verbesserte Interoperabilität und eine skalierbare Grundlage für KI-getriebene Geschäftsmodelle. Führende Cloud-Anbieter bestätigen GFTs Expertise bei der Modernisierung von Legacy-Systemen im großen Maßstab. Mit der AWS Mainframe Modernization Competency zählt GFT weltweit zu einem ausgewählten Partnerkreis und steht für einen architekturgetriebenen Ansatz, der strategische Governance mit KI-basierter Transformation verbindet - unterstützt durch die Multi-Agenten-Plattform Wynxx. Zudem unterstreicht die Auszeichnung als Google Cloud Partner of the Year 2026 für Infrastructure Modernization in Lateinamerika - bereits zum zweiten Mal in Folge - die Kompetenz von GFT, groß angelegte Modernisierungsprogramme mit messbarem Geschäftswert umzusetzen. Ergänzt wird dies durch die langjährige Partnerschaft von GFT mit Microsoft, die auf mehr als einem Jahrzehnt gemeinsamer Modernisierungsprogramme seit 2013 basiert. Ausdruck dieser engen Zusammenarbeit ist der Status als Microsoft Solutions Partner in den Bereichen Infrastructure, Data & AI sowie Digital & App Innovation auf Azure. Hinzu kommen Specialist-Auszeichnungen für Infrastructure und Database Migration sowie die 2026 erneut bestätigte Spezialisierung "Advanced Analytics on Azure". Diese Anerkennungen und Partnerschaften basieren auf erfolgreichen Projekten in komplexen Produktionsumgebungen und belegen GFTs Erfahrung, geschäftskritische Systeme im großen Maßstab zu modernisieren.

Skalierung durch ein globales Delivery-Modell Zur Industrialisierung und globalen Skalierung dieses Ansatzes hat GFT ein dediziertes AI Modernization Center of Excellence (CoE) aufgebaut. Dort werden spezialisierte Engineering-Kompetenzen, bewährte Transformations-Assets und KI-gestützte Tools gebündelt, um groß angelegte Modernisierungsprogramme branchen- und regionsübergreifend umzusetzen. Mit diesem Ansatz positioniert GFT Modernisierung als geschäftskritische Transformation - und ermöglicht es Unternehmen, den Wert ihrer bestehenden Systeme zu erschließen und zukunftssichere, resiliente digitale Plattformen aufzubauen. Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung. Ihre Kontakte



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