München (ots) -Der stationäre Autohandel bleibt Dreh- und Angelpunkt beim Kauf - trotz wachsender Online-Bereitschaft. Vor allem die Beratung wird von den Kund:innen geschätzt - über alle Generationen hinweg. Das zeigt die aktuelle Studie von Consors Finanz "Automobilbarometer 2026".Während europäische Autobauer unter Druck stehen, belegt das Consors Finanz Automobilbarometer 2026 (https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer): Der Händler bleibt gefragt. Knapp 70 Prozent der deutschen Verbraucher:innen attestieren dem stationären Autohandel ein gutes Image. Überraschend stark fällt das Vertrauen bei der jungen Generation aus: Bei deutschen 18- bis 29-Jährigen sind es 73 Prozent.Großes Vertrauen in die BeratungDer größte Mehrwert der Händler liegt aus Sicht der Verbraucher:innen in der persönlichen Beratung. Sieben von zehn der befragten Deutschen vertrauen darauf, dass der Händler ihre Bedürfnisse versteht und darauf eingeht. Fast ebenso viele sind überzeugt, dass die Händler passende Finanzierungsmöglichkeiten vermitteln können. 68 Prozent schätzen die Möglichkeit, mit einem echten Gegenüber persönlich über Preise zu verhandeln. Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum zwischen den Generationen. Auch bei den 18- bis 29-jährigen Befragten in Deutschland fühlen sich 70 Prozent als Kaufinteressent:in gut vom Händler abgeholt und verstanden."Verbraucher:innen machen es deutlich: Vertrauen in den Händler ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Autoverkauf", sagt Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz. Diese Erkenntnis teilen auch die Hersteller. "Mehrere Autohersteller haben sich jüngst wieder von dem Agenturmodell verabschiedet und sind zum klassischen Händlermodell zurückgekehrt."Digital und real clever kombinierenDennoch hinterlässt die Digitalisierung ihre Spuren. 60 Prozent der deutschen Verbraucher:innen können sich mittlerweile vorstellen, den Autokauf komplett online abzuwickeln, weltweit sind es lediglich 49 Prozent. Wer diesem Modell skeptisch gegenübersteht, sieht vor allem die erschwerte Möglichkeit zu Probefahrten, die Sorge vor versteckten Mängeln sowie mangelndes Vertrauen in den Online-Verkäufer."Die Autobranche darf Online-Services rund um den Autokauf nicht vernachlässigen. Der Königsweg wird darin liegen, die digitale Welt geschickt mit den Stärken des stationären Handels zu verknüpfen", sagt Bernd Brauer. "Das gute Kaufgefühl muss der Handel vermitteln. Die durchschnittlichen Kund:innen kommen nur 1,3-mal ins Autohaus, um ihre Kaufentscheidung zu festigen. Das heißt, sie sind im Wesentlichen voll informiert oder nutzen andere Services und Wege, die wir ihnen gemeinschaftlich anbieten müssen."Neue Servicemodelle mit großem PotenzialDie Studie zeigt auch: Verbraucher:innen sind offen für neue Angebotsformate. 77 Prozent der befragten Deutschen glauben, dass sich aus der digitalen Welt bekannte Abomodelle in den Handel integrieren lassen - etwa als Wartungs- oder Reparatur-Abos. 72 Prozent wären an Rückkauf- oder Wiederverkaufsservices interessiert, 71 Prozent an Ersatzwagenservices."In der Einbindung von Leistungen, die aus der digitalen Welt bekannt sind, lassen sich neue Einkommensquellen generieren", meint Bernd Brauer. "Was die Finanzierung angeht, so verfolgt Consors Finanz schon lange den Weg, möglichst einfache und schnelle Online-Prozesse für Händler und ihre Kundschaft zu entwickeln." Sowohl Autokredit als auch Autoleasing lassen sich mittlerweile komplett über digitale Antragstrecken beantragen und abschließen.Weitere Informationen1. Meldung: Roundtable zur Zukunft des Automarkts: "Technologischen Fortschritt, Kundenerlebnis und Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen denken" (https://www.consorsfinanz.de/automobilbarometer2026roundtable)2. Meldung: Consors Finanz Studie: Autokäufer:innen fordern Kurswechsel bei Preisen (https://www.consorsfinanz.de/presse/pressemitteilung/2026/automobilbarometer2026-autokaeuferfordernkurswechsel)3. Meldung: Automobilbarometer 2026: Das Auto ist gesetzt. Der Kauf nicht. Wie Europas Automarkt wieder in Schwung kommt. (https://www.consorsfinanz.de/presse/pressemitteilungen/2026/automobilbarometer2026-dasautoistgesetzt-derkaufnicht)4. Vollständige Studie in Englisch (https://cdn0.scrvt.com/948347fad0a6500ad8e86915cd6bf4fd/140d23369227bdc3/7ea49f8d3cbd/Automobilbarometer_2026_Consors_Finanz.pdf)5. Zur Aufzeichnung des Studien-Roundtables (https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer)6. Grafiken (https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer/alle-grafiken)Über die StudieDie Verbraucherstudie wurde vom 30. Juni bis 11. Juli 2025 durch Harris Interactive in 13 Ländern durchgeführt: Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten. Insgesamt wurden rund 16.000 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Im Bereich Commercial Partner Business stellt das Unternehmen besicherte Finanzierungen bereit. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 180.000 Mitarbeitende, davon mehr als 146.000 in Europa.Die BNP Paribas Gruppe ist seit 1947 in Deutschland aktiv und hat sich mit einem breiten Serviceangebot aus vernetzten Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt etabliert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen wichtigen Wirtschaftsregionen betreut. Das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot entspricht dem einer modernen, innovativen Universalbank. www.bnpparibas.dePressekontakt:Consors FinanzMarc-Oliver VoigtPressesprecherE-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78451/6277528