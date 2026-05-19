Stellantis kündigt die Produktion neuer kleiner E-Autos mehrerer Marken ab 2028 an. Das "E-Cars"-Projekt soll im italienischen Pomigliano angesiedelt werden. Die strombetriebenen Kleinwaren sollen dabei "Technologien nutzen, die mit ausgewählten Partnern entwickelt werden", wie der Konzern anteasert. Stellantis will sich verstärkt im Markt für kleine und erschwingliche E-Autos positionieren. Damit zielt der Mehrmarken-Konzern auf ein Segment, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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