Die Papiere von SAP setzen am Dienstag zu einem kräftigen Befreiungsschlag an und führen die Gewinnerliste im DAX an. Nach einer monatelangen Korrekturphase springt die Aktie des Walldorfer Software-Giganten am Mittag um 4,62 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 156,49 Euro. Das Handelsvolumen zieht spürbar an. Anleger nutzen das historisch günstige Bewertungsniveau, nachdem wegweisende Impulse von der jüngsten Sapphire-Kundenkonferenz die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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