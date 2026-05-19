EQS-News: LR Health & Beauty SE
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LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR DIE ZEICHNUNG VON ANLEIHEN UND LÄDT DIE ANLEIHEGLÄUBIGER EIN, GESELLSCHAFTSANTEILE AN IHRER NEUEN GESELLSCHAFTERIN ZU ZEICHNEN
Ahlen, 19. Mai 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat am heutigen Tag beschlossen, ein schriftliches Verfahren (das "schriftliche Verfahren") zwischen den Inhabern der Anleihen 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihegläubiger" und die "Anleihen") einzuleiten, um die Umstrukturierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft umzusetzen, die mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihen halten, sowie dem Aktionär der Gesellschaft vereinbart wurde, wie von der Gesellschaft am 11. Februar 2026 mitgeteilt (die "Umstrukturierung").
Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Das heute eingeleitete schriftliche Verfahren ist Teil der Umsetzung des vereinbarten Umstrukturierungsprozesses zur Neuordnung der Kapitalstruktur der Gesellschaft. Wir begrüßen die anhaltende Zusage von Finanzierungsmitteln und Unterstützung aller Beteiligten zur Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft sehr. Dieses Engagement aller Beteiligten bildet die Grundlage für unsere strategischen Initiativen zur Wiederherstellung und Sicherung eines nachhaltigen Wachstums der Gesellschaft."
Im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren und als Teil der Umstrukturierung wird den Inhabern bestehender Anleihen angeboten, (i) neue Anleihen im Verhältnis zu ihrem Bestand an bestehenden Anleihen zu zeichnen (die "neuen Anleihen" und das "Anleiheangebot") (siehe weiter unten unter "Das Anleiheangebot") und (ii) neue Gesellschaftsanteile an einer neu gegründeten Holdinggesellschaft zu zeichnen, die nach der Umstrukturierung alleinige Aktionärin der Gesellschaft sein wird (die "Neue Gesellschafterin" und die "Ausgabe von Gesellschaftsanteilen") (siehe weiter unten unter "Die Aktienemission").
Das schriftliche Verfahren und die Umstrukturierung
Die Umstrukturierung umfasst unter anderem die folgenden wesentlichen Schritte (die jeweils in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren näher beschrieben sind):
Zur Umsetzung der Umstrukturierung, einschließlich der oben genannten Schritte, hat die Gesellschaft heute das schriftliche Verfahren eingeleitet. Der letzte Tag für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren ist der 5. Juni 2026, und der Stichtag für die Stimmberechtigung ist der 21. Mai 2026. Die Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens sowie weitere Einzelheiten sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.
Um sicherzustellen, dass die Umstrukturierung, wie im schriftlichen Verfahren vorgesehen, durchgeführt werden kann, und sofern im schriftlichen Verfahren von den Anleihegläubigern zugestimmt wird, wird der Handel mit bestehenden Anleihen und Verzugszins-ISINs in den CSD-Systemen ab dem Bankarbeitstag nach der Genehmigung des schriftlichen Verfahrens durch die Anleihegläubiger gesperrt.
Das Anleiheangebot
Die Gesellschaft hat einen Prospekt für das Anleiheangebot erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt wurde (der "Prospekt"). Weitere Informationen zum Anleiheangebot und zur Teilnahme finden Sie in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren und im Prospekt, die beide auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar sind.
Die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen
Weitere Informationen zur Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und zur Teilnahme finden Sie in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren, die auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist. Anträge auf Zeichnung von Gesellschaftsanteilen sind gemäß den in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren enthaltenen Instruktionen bei der Gesellschaft einzureichen.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.
LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.
Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.
Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.
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19.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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