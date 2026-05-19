Das DAX-Unternehmen kann am Dienstag erneut mit Neuigkeiten aus der Pharma-Division bei den Anlegern punkten. Diese betreffen einen großen Hoffnungsträger: Bayer konnte sowohl in Japan als auch in den USA die Annahme des Zulassungsantrags für Asundexian als Mittel zur Schlaganfallprävention vermelden.In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA zudem den Status "Priority Review" gewährt. Damit kann sich Bayer auf einen beschleunigten Zulassungsprozess einstellen. Die Zulassungsanträge in Japan und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär