© Foto: Patrick Pleul - dpaGerresheimer, Tesla, Deutsche Telekom und Ryanair: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Jefferies senkt das Kursziel für Gerresheimer Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung. Barclays stuft Tesla auf "Equal Weight" Die britische Investmentbank Barclays hat …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE