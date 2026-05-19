Vonovia zapft erneut den internationalen Kapitalmarkt an. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern hat zwei neue Single-Tranche-Anleihen erfolgreich platziert. Insgesamt sammelt der DAX-Konzern damit umgerechnet rund 645 Millionen Euro ein. Für die Aktie ist das ein sinnvoller Schritt - der große Befreiungsschlag ist es aber nicht.Das Wichtigste kurz und knapp • Vonovia hat zwei neue Anleihen in britischen Pfund und australischen Dollar platziert.• Die Emissionen verbreitern die Finanzierungsbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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