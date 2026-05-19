Die Siemens Energy-Aktie befindet sich seit einigen Wochen in einer Phase der Konsolidierung. Gegenüber dem Rekordhoch von Ende April bei 191,66 € belaufen sich die Abschläge inzwischen auf über -13%. Sollten Anleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzen oder besser an der Seitenlinie bleiben, da weitere Kurskorrekturen zu erwarten sind? Rekordzahlen liefern die Grundlage für den Optimismus Im zweiten Geschäftsquartal lieferte Siemens Energy beeindruckende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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