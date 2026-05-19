Autonomes Fahren entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten Anwendungsfelder der künstlichen Intelligenz. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Elektroautos, sondern um die Verbindung von Software, Daten, Sensorik und Robotik. Genau dort entstehen neue Plattformen und neue Fragen für Anleger. Von Audun Wickstrand Iversen, Portfoliomanager DNB Asset Management Tesla ist mehr Robotik als Autounternehmen Ein gutes Beispiel für die Konvergenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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