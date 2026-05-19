© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoElon Musk verliert vor Gericht gegen OpenAI. Doch der Tesla-Chef kündigt sofort Berufung an - und greift Sam Altman erneut scharf an.Im Streit um die Zukunft von OpenAI hat Elon Musk vor einem Gericht in Kalifornien eine Niederlage erlitten. Eine Jury in Oakland entschied, dass OpenAI-Chef Sam Altman und Präsident Greg Brockman nicht haftbar sind. Ausschlaggebend war laut Barron's die Verjährungsfrist: Musks Klage wurde zu spät eingereicht. Musk hatte Altman, Brockman, OpenAI und Microsoft vorgeworfen, aus einer ursprünglich gemeinnützigen Organisation ein profitorientiertes Unternehmen gemacht zu haben. Der Tesla-Chef erklärte, er habe OpenAI nur unterstützt, weil das Projekt dauerhaft als …Den vollständigen Artikel lesen
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