TOMRA ISIN: NO0012470089 ist ein norwegisches Umwelttechnologie-Unternehmen, das Lösungen für Ressourcenschonung, Rücknahmesysteme und sensorbasierte Sortierung entwickelt. Nach längerer Pause hatten wir uns am 28. April im Express-Service wieder mit der TOMRA-Aktie beschäftigt. Ausgangspunkt war ein Kursverlust von rund 25 Prozent, der aus charttechnischer Sicht die Chance auf eine Erholung eröffnete. Damit rückte die Aktie erneut in den Fokus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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