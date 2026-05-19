TOMRA ISIN: NO0012470089 ist ein norwegisches Umwelttechnologie-Unternehmen, das Lösungen für Ressourcenschonung, Rücknahmesysteme und sensorbasierte Sortierung entwickelt. Nach längerer Pause hatten wir uns am 28. April im Express-Service wieder mit der TOMRA-Aktie beschäftigt. Ausgangspunkt war ein Kursverlust von rund 25 Prozent, der aus charttechnischer Sicht die Chance auf eine Erholung eröffnete. Damit rückte die Aktie erneut in den Fokus von ...

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