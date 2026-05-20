Goldrausch bei natürlichem Wasserstoff: MAX Power steigt 360% seit Jahresbeginn, während Makenita Fortschritte macht

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Der Wettlauf um Beteiligungen am aufstrebenden Sektor des natürlichen Wasserstoffs beschleunigt sich rasant - und Investoren beginnen aufmerksam zu werden. Die Aktien von MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001) sind seit Jahresbeginn um mehr als 360% gestiegen, angetrieben durch eine Reihe von Explorationsmeilensteinen in Saskatchewan, die die Provinz zu einem zukünftigen globalen Zentrum für natürlich vorkommende Wasserstoffproduktion machen könnten.

Die Dynamik verstärkte sich, nachdem MAX Power mehrere neue operative Erfolge bekannt gab, die nach Unternehmensangaben das "Ausmaß und kommerzielle Potenzial" seines Wasserstoff-Portfolios in Saskatchewan erheblich erweitern könnten.

Zu den wichtigsten Entwicklungen gehörten die erfolgreiche Bohrung des Bracken-Wells, der Abschluss einer hochauflösenden 3D-Seismik über dem Lawson-Entdeckungsgebiet sowie die Identifizierung eines neuen Lawson-ähnlichen Ziels rund 12 Kilometer südwestlich der ursprünglichen Entdeckung auf Basis neu interpretierter historischer Seismikdaten.

Bereits Anfang des Jahres hatte das Unternehmen starke Aufmerksamkeit am Markt erzeugt, nachdem Heliumkonzentrationen von bis zu 8,7% gemeldet wurden, mit einem Durchschnitt von 4,4% in Kern-Desorptionsproben aus den kambrischen Basalsanden oberhalb der natürlichen Wasserstoffzone.

Das Management ist überzeugt, dass diese Entwicklungen Saskatchewan als Geburtsort der kommerziellen Produktion natürlichen Wasserstoffs etablieren könnten - insbesondere vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach zuverlässiger, emissionsarmer Grundlastenergie.

Ein zusätzlicher Vorteil für MAX Power liegt in der zunehmenden strategischen Bedeutung von Helium, das häufig gemeinsam mit natürlichen Wasserstoffsystemen vorkommt und weltweit deutliche Preissteigerungen verzeichnet hat. Sowohl die Lawson- als auch die Bracken-Entdeckungen zeigten vielversprechende Heliumvorkommen neben Wasserstoffindikatoren.

Die kürzlich abgeschlossene Finanzierung über 20,5 Millionen CAD verschafft MAX Power nun die finanzielle Flexibilität, die Explorationsaktivitäten deutlich zu beschleunigen. Dazu gehören Folgebohrungen in Lawson zur Bewertung der wirtschaftlichen Machbarkeit, weitere Tests in Bracken sowie zusätzliche seismische Programme entlang des Genesis Trends und umliegender Zielgebiete.

Auch aus infrastruktureller Sicht gewinnt der Korridor in Saskatchewan zunehmend an Bedeutung. Bell Canada hat vorgeschlagen, das möglicherweise größte

Rechenzentrumsprojekt Kanadas innerhalb desselben Industriekorridors zu errichten, der an den 475 Kilometer langen Genesis Trend von MAX Power angrenzt. Dies könnte langfristig eine bedeutende regionale Nachfragequelle für saubere Wasserstoff- und Helium-basierte Energielösungen schaffen.

Makenita expandiert still neben MAX Power

Während MAX Power einen Großteil der Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zieht, hat der benachbarte Explorer Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) seine strategische Position innerhalb desselben aufstrebenden Wasserstoffkorridors stillschweigend ausgebaut.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert, die direkt an das Saskatchewan-Landpaket von MAX Power angrenzen.

Der geologische Fokus von Makenita ist besonders relevant für die natürliche Wasserstoff-These. Eisenreiche Formationen, die Serpentinisierungsprozessen unterliegen, werden zunehmend als potenzielle Quellen natürlich vorkommender Wasserstoffsysteme unter günstigen geologischen Bedingungen untersucht.

Mit einer vergleichsweise engen Kapitalstruktur von etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien könnte Makenita Investoren einen erheblichen Hebel auf weitere Explorationserfolge in der Region bieten, falls Saskatchewan sich weiterhin als führender natürlicher Wasserstoff-Distrikt etabliert.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der aufkommenden Wasserstoff-Story in Saskatchewan ist die Bewertungsdifferenz zwischen Branchenführer MAX Power Mining Corp. und dem benachbarten Explorer Makenita Resources Inc.

Zum 18. Mai 2026 erreichte MAX Power nach der Lawson-Entdeckung und der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn eine Marktbewertung von rund 378 Millionen CAD.

Makenita hingegen wurde trotz eines Landpakets von mehr als 51.000 Acres direkt neben den Saskatchewan-Projekten von MAX Power und vergleichbarer wasserstoffbezogener Geologie lediglich mit etwa 8 bis 10 Millionen CAD bewertet.

Für spekulative Investoren rückt diese Bewertungslücke zunehmend in den Fokus - insbesondere, da frühere Rohstoffbooms häufig zeigten, dass Kapital später von der ursprünglichen Entdeckungsgesellschaft auf strategisch positionierte Nachbarunternehmen überging, sobald das größere Distriktpotenzial erkannt wurde.

Institutionelles Kapital entdeckt den Sektor

Die zunehmende spekulative Begeisterung rund um natürliche Wasserstoffprojekte in Saskatchewan hat auch institutionelle Investoren und prominente Marktteilnehmer angezogen.

Der erfahrene Rohstoffinvestor Eric Sprott erhöhte kürzlich sein Engagement bei MAX Power nach seiner Beteiligung an der Finanzierung sowie weiteren Käufen am Markt. Für viele Rohstoffinvestoren gilt Sprotts Beteiligung als starkes Validierungssignal - insbesondere in frühen Sektorphasen, in denen institutionelles Vertrauen erst entsteht.

Natürlicher Wasserstoff bleibt zwar hochspekulativ und kommerzielle Produktionsmodelle befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Dennoch deutet die Geschwindigkeit, mit der Kapital, Explorationsaktivitäten und strategische Landkäufe derzeit in den Sektor fließen, darauf hin, dass sich die Wahrnehmung der Investoren rasch verändert.

Während Rohstoffmärkte zunehmend nach Beteiligungsmöglichkeiten an Energiesystemen der nächsten Generation suchen, beginnt Saskatchewans entstehender Wasserstoffkorridor den frühen Phasen früherer großer Rohstoffbooms zu ähneln - und sowohl MAX Power als auch Makenita positionieren sich zunehmend im Zentrum dieser Entwicklung.

Quellen:

https://www.mining.com/max-power-discoveries-could-position-saskatchewan-as-natural-hydrogen-hub/

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/15/3295731/0/en/max-power-signs-mou-with-city-of-moose-jaw-to-advance-natural-hydrogen-commercialization-within-saskatchewan-s-largest-industrial-corridor.html

https://www.canadianminingreport.com/blog/eric-sprott-acquires-3-5-million-shares-of-max-power-mining

https://www.newsfilecorp.com/release/297220/Makenita-Resources-More-Than-Doubles-Its-Saskatchewan-IronMagnetite-Project-to-51304-Acres

https://www.boerse-express.com/news/articles/max-power-mining-aktie-sprott-baut-auf-128-prozent-auf-904497

https://fuelcellsworks.com/2026/04/21/news/max-power-advances-basin-scale-discovery-potential-with-multi-zone-natural-hydrogen-and-helium-intervals-at-bracken-a53914931

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098