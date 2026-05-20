Der Countdown läuft: Am 12. Juni soll SpaceX den Sprung an die Börse wagen. An den Märkten läuft die Jagd auf Branchenprofiteure auf Hochtouren. Denn klar ist, vom Milliardenboom rund um Raumfahrt, Datenkommunikation und KI dürften zahlreiche Unternehmen massiv profitieren. Noch ist es nicht zu spät: Im Schatten des geplanten SpaceX-IPO hat der kiqreport heiße Titel identifiziert, die vor einer Kursbeschleunigung stehen könnten. Der KI-Boom geht in die nächste Wachstumsphase. Der geplante SpaceX-Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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