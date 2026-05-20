North Peak erreicht wichtigen Genehmigungsmeilenstein für umfangreiches Goldbohrprogramm in Nevada

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Explorer bereitet Tests in fünf Zielzonen des historischen Prospect-Mountain-Distrikts vor, während sich die Aktivitäten im Goldgürtel von Eureka in Nevada beschleunigen

North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) bereitet den Start seines bislang größten Explorationsprogramms im Prospect Mountain Mine Complex in Nevada vor, nachdem sämtliche erforderlichen Genehmigungen für ein Bohrprogramm mit mehreren Zielgebieten innerhalb des historischen Golddistrikts erteilt wurden.

Das in Kanada börsennotierte Explorationsunternehmen teilte mit, dass die Erdarbeiten in Kürze beginnen sollen, bevor Bohrungen in fünf separaten Zielgebieten auf dem Grundstück im Eureka County starten. Dies markiert eine deutliche Ausweitung der Aktivitäten nach der vollständigen Übernahme des Projekts im Jahr 2025. Das bevorstehende Programm soll sowohl oberflächennahe Oxid-Goldvorkommen als auch tiefere Sulfid-Ziele untersuchen - in einem Distrikt mit langer Bergbaugeschichte, aber vergleichsweise begrenzter moderner Exploration.

Prospect Mountain liegt innerhalb des Battle Mountain-Eureka Trends in Nevada, einem der produktivsten Mineralgürtel der Vereinigten Staaten. Das größere Eureka-Gebiet hat historisch mehr als 3 Millionen Unzen Gold produziert und beherbergt - unter Einbeziehung aktueller Ressourcen - ein geschätztes mineralisches Potenzial von rund 8 Millionen Unzen.

Der erreichte Genehmigungsmeilenstein ist für North Peak von strategischer Bedeutung, da sich mehrere der geplanten Bohrstandorte auf oder in der Nähe historischer patentierter Bergbauclaims befinden, die seit dem späten 19. Jahrhundert kaum systematisch erkundet wurden. Das Management ist der Ansicht, dass der Zugang zu diesen Bereichen eine seltene First-Mover-Chance in einem Gebiet schafft, das von moderner Bohrtechnologie bislang weitgehend unbeachtet blieb.

Das Programm für 2026 wird sich auf fünf Zielzonen innerhalb des Projekts konzentrieren, die jeweils unterschiedliche geologische Eigenschaften und Explorationspotenziale aufweisen. Der Bereich Wabash/Williams, in dem bereits frühere Bohrungen durchgeführt wurden, gilt als Priorität, nachdem frühere Kampagnen hochgradige Abschnitte lieferten und auf die Möglichkeit einer breiter verteilten Oxid-Mineralisierung zwischen bestehenden Gangstrukturen hinwiesen.

Ein weiteres wichtiges Gebiet ist die Lower PME Zone in unmittelbarer Nähe zu aktiven Explorationsflächen von McEwen Mining. North Peak erklärte, dass frühere Bohrungen dort einen breiten mineralisierten Abschnitt von 88,4 Metern mit Gehalten von 0,24 Gramm Gold pro Tonne sowie 15,7 Gramm Silber pro Tonne durchschnitten hätten. Das Unternehmen interpretiert diese Ergebnisse als möglichen Hinweis auf ein größeres mineralisiertes System in der Umgebung.

Darüber hinaus plant das Unternehmen Bohrungen in mehreren völlig neuen Zonen, die bislang nie mit modernen Methoden getestet wurden. Beim Zielgebiet Old Put beabsichtigt North Peak, neue Zufahrtswege in ein Areal mit historischen Abbaustätten und oberflächennahen Goldindikationen zu errichten. Gleichzeitig wird das Zielgebiet West Side Story auf Strukturen untersucht, die mit Nevadas Ruby-Hill-Lagerstätte vergleichbar sein könnten. Bodenproben bestätigten dort bereits anomale Goldwerte entlang des Korridors.

Der möglicherweise spekulativste Bestandteil des Programms ist die Sulphide Zone. Dort identifizierten geophysikalische Untersuchungen eine magnetotellurische Anomalie über eine Länge von zwei Kilometern, die auf ein tiefer liegendes Sulfid-Mineralsystem unterhalb historischer Grubenbaue hindeuten könnte. Das Unternehmen plant, diese Anomalie entlang ihres Streichens während der Saison 2026 zu testen.

Der Umfang der geplanten Exploration spiegelt das wachsende Interesse der Branche am südlichen Eureka-Goldgürtel wider, wo größere Bergbaugesellschaften ihre Investitionen ausweiten. Prospect Mountain ist von Projekten umgeben, die von i-80 Gold (ISIN: CA44955L1067) und McEwen Mining (ISIN: US58039P3055) kontrolliert werden - Unternehmen mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar, die ebenfalls in diesem Jahr aktiv in der Region bohren.

Für Investoren liegt die Attraktivität von North Peak teilweise in der Kombination aus historischer Produktion und bislang wenig erkundetem Gelände. Obwohl Nevada weiterhin zu den weltweit führenden Bergbauregionen zählt, wurden viele historische Distrikte lange vor dem Einsatz moderner Geophysik, Geochemie und großflächiger Bohrprogramme erschlossen.

Das Managementteam von North Peak, zu dem Personen gehören, die an der Entwicklung von Kirkland Lake Gold und Rupert Resources beteiligt waren, versucht nun, moderne Explorationsmethoden auf Gebiete anzuwenden, deren frühere Aktivitäten größtenteils aus der Zeit des Silber- und Goldrauschs stammen.

Das Unternehmen profitiert zudem von einem bestehenden Plan of Operations für Teile des Projekts, der Oberflächenexplorationen sowie bestimmte Untertagebauaktivitäten erlaubt und damit eine potenziell schnellere

Projektentwicklung ermöglichen könnte, falls die Exploration erfolgreich verläuft.

Mit den nun gesicherten Genehmigungen für alle fünf Zielgebiete verfügt North Peak über einen klareren Weg in eine möglicherweise transformative Explorationssaison.

Da die Bohrungen in Kürze beginnen sollen, werden Investoren nun besonders aufmerksam auf die ersten Analyseergebnisse achten, die darüber entscheiden könnten, ob sich Prospect Mountain im kommenden Jahr zu einer der meistbeachteten Junior-Goldexplorationsgeschichten Nevadas entwickelt.Top of Form

Quellen:

https://northpeakresources.com/press-release/north-peak-resources-secures-all-required-permits-for-2026-drilling-program-across-five-target-areas-at-prospect-mountain-eureka-nevada/

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NorthPeak Resources Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA6614441096

https://northpeakresources.com/

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Enthaltene Werte: US58039P3055,CA6614441096,CA44955L1067