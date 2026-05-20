© Foto: Kobe Li - picture alliance / Nexpher via ZUMA Press WireAlibaba präsentiert einen neuen KI-Chip und plant milliardenschwere Investitionen. Der Konzern treibt damit die Unabhängigkeit von US-Technologie voran.Der chinesische Technologiekonzern Alibaba Group verschärft den Wettbewerb im globalen Markt für Künstliche Intelligenz, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen stellte am Mittwoch den neuen KI-Chip "Zhenwu M890" vor. Damit will Alibaba unabhängiger von US-Technologie werden und Alternativen zu Prozessoren von Nvidia schaffen. Der Chip wurde von Alibabas Halbleitersparte T-Head entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens erreicht der M890 die 3-fache Leistung des Vorgängermodells "Zhenwu 810E". Der Prozessor wurde speziell für sogenannte …Den vollständigen Artikel lesen
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