Amazon bewegt sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder in Richtung einer zentralen Unterstützungszone. Gelingt dort eine Stabilisierung?Den vollständigen Artikel lesen ...
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