DJ PTA-HV: Frequentis AG: Einberufung zu der Ordentlichen Hauptversammlung - am Freitag, den 19. Juni 2026, um 10:00 Uhr MESZ

Hauptversammlung gemäß -- 107 Abs. 3 AktG

Frequentis AG: Einberufung zu der Ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, den 19. Juni 2026, um 10:00 Uhr MESZ

Wien (pta000/20.05.2026/09:40 UTC+2)

E I N B E R U F U N G

zu der am Freitag, den 19. Juni 2026, um 10:00 Uhr MESZ,

in Hertha-Firnberg-Straße 8, 1100 Wien, Twelve Conference Center, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der

FREQUENTIS AG.

Die Hauptversammlung wird als Präsenzversammlung abgehalten. Sie wird teilweise im Internet unter www.frequentis.com /hauptversammlung öffentlich übertragen. Die Übertragung endet nach dem Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2025.

Die Aktionär:innen bzw. ihre Vertreter:innen werden darauf hingewiesen, dass zur Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung ein amtlicher Lichtbildausweis (Führerschein, Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen ist. Die Aktionär:innen bzw. ihre Vertreter:innen werden gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Begebung der Stimmkarten ist ab 09:00 Uhr MESZ.

Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer Aktiengesellschaft, weil es das Forum für die Eigentümer:innen der Gesellschaft - die Aktionär:innen - ist. Eine Teilnahme als Gast ist nur nach Anmeldung und Bestätigung unter investor@frequentis.com oder unter Tel. +43 (0)1 811 50 1074 möglich.

Erreichbarkeit

Informationen zur Erreichbarkeit des Ortes der Hauptversammlung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu kostenlosen Parkmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.frequentis.com > Investor Relations > Hauptversammlung > Hauptversammlung 2026.

Die Kosten für die Anreise können leider nicht übernommen werden.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Vorstands; Vorlage folgender Dokumente für das Geschäftsjahr 2025: festgestellter Jahresabschluss mit Lagebericht (inkl. konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung), Konzernabschluss mit Konzernlagebericht (inkl. konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung), konsolidierter Corporate Governance-Bericht, Bericht des Aufsichtsrats, Vorschlag für die Gewinnverwendung.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.

8. Wahlen in den Aufsichtsrat.

9. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands der FREQUENTIS AG.

10. Beschlussfassung über den Long Term Incentive Plan 2026.

11. Beschlussfassung über die Ermächtigung (i) des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 65 Abs. 1 Ziffer 4 und 8 AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss der allgemeinen Veräußerungsmöglichkeit der Aktionäre, die mit einem solchen Erwerb einhergehen kann, (ii) des Vorstands, das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, und (iii) des Aufsichtsrats zu Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben sowie Widerruf des diesbezüglichen Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Juni 2024.

MÖGLICHKEIT DER AKTIONÄR:INNEN ZUR EINSICHTNAHME IN UNTERLAGEN

Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren Aktionär:innen spätestens ab 29. Mai 2026 folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zu Tagesordnungspunkt 1:

- Jahresabschluss mit Lagebericht (inkl. konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung)

- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht (inkl. konsolidierter nichtfinanzieller Erklärung)

- Konsolidierter Corporate Governance-Bericht

- Bericht des Aufsichtsrats

- Vorschlag für die Gewinnverwendung

- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11

- Vergütungsbericht zu Tagesordnungspunkt 6

- Erklärung der Kandidatin gemäß -- 87 Abs. 2 AktG samt Lebenslauf für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8

- Vergütungspolitik des Vorstands der FREQUENTIS AG zu Tagesordnungspunkt 9

- Long Term Incentive Plan 2026 zu Tagesordnungspunkt 10

- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11

Jede/r Aktionär:in ist berechtigt, in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in der Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Österreich, während der Geschäftszeiten Einsicht in diese Unterlagen zu nehmen. Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung aufliegen. Auf Verlangen erhält jede/r Aktionär:in unverzüglich und kostenlos eine Kopie dieser Unterlagen per Post zugesandt.

Die angeführten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowie Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht und alle weiteren Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Hauptversammlung sind spätestens ab 29. Mai 2026 außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.frequentis.com > Investor Relations > Hauptversammlung > Hauptversammlung 2026 frei verfügbar und deren Veröffentlichungen erfolgen, soweit gesetzlich erforderlich, elektronisch gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG 2018.

NACHWEISSTICHTAG, TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DEPOTBESTÄTIGUNG

Gemäß -- 111 Abs. 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz, bei Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz/der Eintragung im Aktienbuch am Dienstag, den 9. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär:in ist und - bei Inhaberaktien - dies gegenüber der Gesellschaft nachweist.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt bei depotverwahrten Inhaberaktien durch eine Bestätigung des Kreditinstituts, bei dem der/die Aktionär:in sein/ihr Depot unterhält (Depotbestätigung), vorausgesetzt es handelt sich dabei um ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD. Aktionär:innen, deren Depotführer diese Voraussetzung nicht erfüllt, werden gebeten, sich mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

Die Depotbestätigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (-- 10a AktG) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein und folgende Angaben enthalten:

1. Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-CODE),

2. Angaben über den/die Aktionär:in: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls das Register und die Registernummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird,

3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung,

4. Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder ISIN (ATFREQUENT09),

5. Ausdrückliche Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotbestand am 9. Juni 2026 um 24:00 Uhr (MESZ) bezieht.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag durch Depotbestätigung muss spätestens am 16. Juni 2026 um 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich auf einem der folgenden Wege der Gesellschaft zugegangen sein:

- per E-Mail: anmeldung.frequentis@hauptversammlung.at , wobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,

- per Post, Kurierdienst oder persönlich an: c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH (als Zustellbevollmächtigte der FREQUENTIS AG) Köppel Nr. 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich; Betreff "HV FREQUENTIS AG 2026",

- per Telefax: +43 (0)1 8900 500 50,

- per SWIFT ISO 15022: CPTGDE5WXXX - Message Type MT598 oder MT599, bitte unbedingt ISIN: ATFREQUENT09 im Text angeben,

- per SWIFT ISO 20022: ou=xxx;o=cptgde5w;o=swift - seev.003.001.10 oder seev.004.001.10 (gegebenenfalls seev.004.001.11); eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter www.frequentis.com > Investor Relations > Hauptversammlung > Hauptversammlung 2026 zur Verfügung.

Die Übermittlung der Depotbestätigung an die Gesellschaft dient zugleich als Anmeldung des/der Aktionär:in zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär:in geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.

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May 20, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)