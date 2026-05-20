Zürich - Colliers Switzerland hat die Büroräumlichkeiten an der Gartenstrasse 6 erfolgreich wiedervermietet. Die neue Mieterin heisst Live Nation Switzerland AG. Im Auftrag der Swiss Life Asset Management AG hat Colliers Switzerland eine neue Mieterin für die Büroräumlichkeiten gewonnen. Die Büroflächen liegen direkt am Schanzengraben in unmittelbarer Nähe zum Paradeplatz und zum Alten Botanischen Garten. Sie umfassen rund 353 m2 und erstrecken sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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