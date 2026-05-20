Kurz nach Bekanntgabe der erweiterten Zusammenarbeit in China haben die Autokonzerne Stellantis und Dongfeng auch ihre Pläne für eine intensive Partnerschaft in Europa bekanntgegeben. In deren Zentrum steht die Dongfeng-Marke Voyah. Im Stellantis-Werk in Rennes sollen künftig auch Dongfeng-Fahrzeuge gebaut werden. Seit wenigen Tagen war bereits bekannt, dass Dongfeng neue Modelle der Stellantis-Marken Peugeot und Jeep in China bauen soll. Auf Grundlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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