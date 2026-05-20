Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Neben der Lage im Nahost-Konflikt richten sich die Blicke der Anleger nun auch auf Nvidia . Der Halbleiter- und KI-Riese wird am Abend nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorlegen, die am Markt mit Spannung erwartet werden. «Wenn Nvidia enttäuscht, könnte es ungemütlich werden», sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Nvidia sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab