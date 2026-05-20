Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich vorgekämpft. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 24.585 Punkten und damit 0,8 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und Siemens, am Ende SAP, Scout24 und Symrise.



"Die Investoren reagieren gelassen auf die steigenden Erzeugerpreise aus Deutschland, die Anleiherenditen fallen sogar etwas", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Dennoch bleibe das Renditeniveau in Europa und den USA ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte. "Die Entwicklung spiegelt zum einen die Inflationserwartungen und daraus resultierenden Zinsmaßnahmen der Notenbanken wider und zeigt zum anderen aber auch die Skepsis gegenüber den hohen Schulden der betroffenen Wirtschaftsregionen und Länder auf."



"Der Dax kann sich dennoch weiter oberhalb von 24.000 Punkten etablieren, da die Investoren ihre Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges noch nicht aufgegeben haben, wodurch die Preise wieder fallen könnten", so Lipkow. Ob sich das Szenario in den kommenden Tagen tatsächlich darstellen werde, hänge entscheidend von den weiteren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ab.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1601 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8620 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 109,10 US-Dollar; das waren 217 Cent oder 2,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur