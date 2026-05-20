Wiesbaden - Andrea Orcel bleibt der Commerzbank-Hauptversammlung fern - doch der Unicredit -Chef und seine Übernahmepläne für den Dax-Konzern sind das bestimmende Thema des Aktionärstreffens. Vor der Halle in Wiesbaden begrüssen Mitarbeiter mit «Unicredit go away»-Transparenten, in der Halle tragen Beschäftigte T-Shirts mit der Aufschrift «We own yellow». Frenetischer Applaus unterbricht immer wieder die Reden von Aufsichtsratschef Jens Weidmann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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