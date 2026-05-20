Vancouver, British Columbia (20. Mai 2026) / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) ("Eureka" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Ryan Versloot, P.Geo., zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Durch diese Ernennung werden die technischen Kompetenzen von Eureka im Zuge der Weiterentwicklung seines Explorationsportfolios in Quebec und British Columbia weiter gestärkt.

Herr Versloot ist ein Geologe mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Exploration, die sich über verschiedene Jurisdiktionen und Rohstoffe erstreckt, wobei sein Schwerpunkt auf Grassroots- und Explorationsprojekten in der Anfangsphase liegt. Als Explorationsmanager bei Axiom unterstützt er die Konzeption und Durchführung von sowohl Desktop- als auch feldbasierten Explorationsprogrammen zur Bewertung von Mineralprojekten in ganz Kanada und international, zuletzt mit Schwerpunkt auf Gold-, Titan-, Kupfer-, Uran- sowie Silber-Blei-Zink-Projekten. Herr Versloot war zuvor in den Jahren 2023 und 2024 als technischer Berater im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten im Rahmen des Projekts Tyee tätig, wodurch er sich mit dem Projektgebiet und der regionalen Geologie vertraut gemacht hat. Herr Versloot ist als Professional Geoscientist in British Columbia, Quebec und Nunavut registriert und studierte Geowissenschaften unter anderem an der University of Waterloo und der University of British Columbia.

In seiner Rolle als technischer Berater von Eureka wird Herr Versloot das Unternehmen bei geologischen Bewertungen, der Explorationsplanung, der Identifizierung von Zielgebieten, der Überprüfung technischer Daten und der Weiterentwicklung der Explorationsaktivitäten des Unternehmens im gesamten Projektportfolio unterstützen.

"Wir freuen uns, Ryan als technischen Berater bei Eureka Metals willkommen zu heißen", erklärte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals Corp. "Ryan bringt umfangreiche technische und operative Explorationserfahrung mit verschiedenen Rohstoffen mit, die in direktem Zusammenhang mit den aktuellen Schwerpunktbereichen des Unternehmens stehen, darunter die Titan- und Polymetall-Exploration. Seine Erfahrung in der Grassroots-Exploration und Projektbewertung wird für uns bei der Weiterentwicklung unserer Projekte in Quebec und British Columbia von großem Wert sein."

Die Beauftragung von Herrn Versloot erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Eureka sein Titanprojekt Tyee in Quebec sowie das unter Option stehende polymetallische Projekt Cabin Lake in British Columbia weiter vorantreibt.

Gemäß der Beratungsvereinbarung wird Herr Versloot das Unternehmen kontinuierlich in geologischen und technischen Fragen beraten. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, einschließlich der Canadian Securities Exchange, wo dies erforderlich ist.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die MCS Market Communication Services GmbH ("MCS") mit der Durchführung einer digitalen Marketingkampagne für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten beauftragt hat.

Das Unternehmen hat am 11. Mai 2026 einen Dienstleistungsvertrag (der "Vertrag") mit MCS (Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; info@mcsmarket.de; +49 177 248 1220), einem unabhängigen Unternehmen für digitales Marketing mit Sitz in Lüdenscheid, Deutschland, abgeschlossen, um die Bemühungen des Unternehmens zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren und bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. MCS ist ein externer Anbieter von Marketingdienstleistungen, der zuvor keine Beziehung zum Unternehmen hatte.

Gemäß der Vereinbarung wird MCS für einen Zeitraum von sechs Monaten, beginnend am oder um den 20. Mai 2026, ein umfassendes Paket an digitalen Marketingdienstleistungen bereitstellen, darunter: die Entwicklung und das Management digitaler Kampagnen, die Erstellung von Textmaterialien; detaillierte Keyword-Recherche und Kampagnenoptimierung; die Erstellung maßgeschneiderter Landingpages und die Koordination mit Online-Vermarktern; sowie Platzierungen auf verschiedenen Online-Kanälen zur Verbesserung der Reichweite und Sichtbarkeit. MCS wird diese Dienstleistungen über Online-Plattformen erbringen und dabei demografisches, geografisches, keyword- und interessenbasiertes Targeting nutzen, um relevante Investorengruppen zu erreichen.

Das Unternehmen hat einem anfänglichen Budget von 250.000 € (einschließlich Werbeausgaben und einer Agenturprovision von 18 %) für die sechsmonatige Laufzeit zugestimmt. MCS kann eine zusätzliche Vergütung erhalten, falls das Budget während der Laufzeit erhöht wird, vorbehaltlich einer schriftlichen Vereinbarung beider Parteien. MCS hält derzeit keine Wertpapiere von Eureka, und eine wertpapierbasierte Vergütung wurde gemäß der Vereinbarung weder gewährt noch ist eine solche vorgesehen.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Mineralprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Quebec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekalithiumcorp.com

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