© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkDer Rüstungskonzern bereitet laut Bloomberg seine erste öffentliche Anleihe seit 2010 vor. Mit dem frischen Geld soll Europas Aufrüstungsboom weiter finanziert werden.Rheinmetall bereitet laut einem Bericht von Bloomberg seine erste öffentliche Anleiheemission seit fast 16 Jahren vor. Deutschlands größter Rüstungskonzern spricht demnach mit Investoren über die Platzierung einer vorrangigen, unbesicherten fünfjährigen Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro. Offiziell äußerte sich das Unternehmen dazu zunächst nicht. Der Schritt kommt in einer Phase, in der Europas Verteidigungsindustrie massiv wächst. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 haben Deutschland und andere …Den vollständigen Artikel lesen
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