© Foto: KI-generiert mit DAll-EWährend die KI-Angst an den Märkten wieder größer wird, spitzt sich auch die Lage in der Straße von Hormuz wieder zu. Die USA haben Ziele im Iran angegriffen, nachdem zuvor wohl Tanker attakiert worden sind. Nach dem Rückschlag des Dax auf Rekordniveau dürfte sich zur Wochenmitte zunächst wenig bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start fünf Punkte tiefer auf 25.460 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht. Danach gab er einen Teil seines starken Laufs wieder ab. Belastet wurde er auch von Gewinnmitnahmen im KI-Sektor. Diese Entwicklung ist noch nicht vorbei. Der südkoreanische Kospi, zuletzt ein …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,XD0002742XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR,FR0000120321Den vollständigen Artikel lesen
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